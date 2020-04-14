МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во втором квартале составит 15%, однако все будет зависеть от того, сколько продлится пандемия коронавируса, рассказал агентству "Прайм" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением зарплат с 28 марта по 5 апреля. Позже режим был продлен до конца апреля. При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе банки, магазины, аптеки, медучреждения и транспорт, а также те, кто работал удаленно, продолжили свою деятельность.

По словам Табаха, меньше всего спад затронет пенсионеров, сотрудников жизнеобеспечения и продовольственного ритейла, которые работают даже во время режима самоизоляции.

"Частично падение будет компенсировано мерами господдержки. Пик спада, как ни странно, придется на третий квартал", — уверен эксперт.

В связи с распространением коронавируса в России были введены дополнительные меры поддержки населения и бизнеса. Были расширены пособия на детей, увеличено пособие по безработице. Граждане также получили возможность воспользоваться кредитными каникулами, в том числе по ипотеке. Малый и средний бизнес получил годовую отсрочку по налогам, дополнительно была снижена комиссия по эквайрингу.

По мнению эксперта, сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в отраслях, которые оказались под ударом, доходы с аренды недвижимости, за исключением загородных домов.

"Всплеск инфляции также окажет некоторое влияние, но не стоит преувеличивать его значения", — резюмирует Табах.

По данным Росстата, инфляция в России в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.