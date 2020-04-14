Правительство предлагает ограничить полную стоимость ипотеки
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Кабмин внес на рассмотрение нижней палаты парламента вопрос об ограничении полной стоимости ипотечных кредитов, следует из базы данных Госдумы.
Предлагается распространить положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые в настоящее время в России действуют для потребительских займов, и на ипотечный сектор.
"В настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления процентных ставок по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, существенно превышающих среднерыночное значение", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
ПСК начали применять для ограничения ставок по розничным кредитам во второй половине 2015 года.
Кредитные организации при выдаче займа не имеют права превышать рассчитываемый Банком России уровень более чем на треть.
ПСК включает в себя ставку по кредиту, страховку, а также иные платежи по кредиту.
Регулятор ежеквартально рассчитывает значения ПСК, основываясь на мониторинге реальных процентных ставок российских банков, а также микрофинансовых организаций (МФО).
https://1prime.ru/finance/20200414/831262051.html