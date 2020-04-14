МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Кабмин внес на рассмотрение нижней палаты парламента вопрос об ограничении полной стоимости ипотечных кредитов, следует из базы данных Госдумы.

Предлагается распространить положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые в настоящее время в России действуют для потребительских займов, и на ипотечный сектор.

"В настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления процентных ставок по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, существенно превышающих среднерыночное значение", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.