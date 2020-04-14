МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JPMorgan Chase & Co. по итогам первого квартала 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза и составила 2,865 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Прибыль на одну акцию составила 0,78 доллара против 2,65 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 3% — до 29,07 миллиарда долларов.

Аналитики прогнозировали выручку банка на уровне 29,53 миллиарда долларов, прибыль на акцию — на отметке в 2,28 доллара за акцию.