МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские компании-регистраторы за первый квартал 2020 года зарегистрировали по новым правилам 80% выпусков акций создаваемых компаний, рассказали РИА Новости в компании "НРК — Р.О.С.Т." со ссылкой на данные ЦБ РФ и ФНС.

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон о рынке ценных бумаг, в соответствии с которыми право регистрировать выпуски акций акционерных обществ при их учреждении получили компании-регистраторы. Ранее это можно было сделать только через Банк России.

Из 117 акционерных обществ, созданных в январе-марте 2020 года, выпуски ценных бумаг 94 АО, или чуть более 80%, зарегистрировали компании-регистраторы. Таким образом, в первом квартале на долю ЦБ РФ пришлось менее 20%.

Большую часть АО — по 35 — зарегистрировали компании "НРК — Р.О.С.Т." и "Реестр". Всего же из 32 российских компаний-регистраторов лишь 12 предоставили услугу по регистрации выпусков ценных бумаг.

"Регистратор выступает для общества единым окном: эмитенту не нужно отдельно обращаться в Банк России, ФНС и к нотариусу, мы берем на себя подготовку всех документов и обеспечиваем всю процедуру регистрации акционерного общества (от регистрации выпуска акций до регистрации АО в ЕГРЮЛ)", — рассказал генеральный директор "НРК — Р.О.С.Т." Олег Жизненко.

"Мы существенно сократили сроки регистрации и согласовываем все документы для регистрации выпуска акций заранее, что минимизирует риск отказов или приостановок. Кроме того, с нами дешевле – в частности, не нужно оплачивать государственные пошлины и нотариальные расходы", — добавил он.