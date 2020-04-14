МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ в связи с коронавирусом отменил решение о созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое должно было состояться 3 июня в Санкт-Петербурге, сообщил банк.

Банк России на прошлой неделе рекомендовал финансовым организациям назначать годовые собрания акционеров, на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа — сентябрь 2020 года.

"В связи с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить решение наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 03.03.2020 (Протокол № 3) по вопросу "О созыве годового общего собрания акционеров банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)", — говорится в сообщении.

"Даты годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут установлены отдельными решениями наблюдательного совета", — добавил банк.