МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. ВТБ в марте этого года нарастил выдачу ипотечных кредитов на 54% в годовом выражении — до рекордных 84 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.

"По итогам марта 2020 года ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов до рекордного для этого месяца объема – 84 миллиардов рублей. По сравнению с февралем продажи выросли на 33%, с мартом прошлого года – на 54%", — говорится в сообщении.

По итогам первого квартала объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов рублей. Общее число заключенных сделок по ипотеке в первом квартале выросло на четверть по сравнению с 2019 годом – до 76 тысяч. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года вырос на 3,5% и достиг 1,74 триллиона рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются квартиры на вторичном рынке – объем оформленных сделок в сегменте готового жилья составил 56%. В первом квартале для приобретения жилья в этом сегменте ВТБ выдал 32 тысячи кредитов на 77 миллиардов рублей, в новостройках – 20 тысяч на 61 миллиард рублей, указали в пресс-службе.

По программе государственного субсидирования за первый квартал 2020 года клиенты оформили более 3 тысяч сделок на 9 миллиардов рублей.

"Во-первых, активность клиентов связана с выгодными предложениями – например, ВТБ впервые снизил свои ипотечные ставки в рамках базовых программ ниже 8%. Во-вторых, мы отмечаем большое число заявок от клиентов, которые рассчитывали совершить ипотечные сделки до наступления периода самоизоляции", – приводит пресс-служба комментарий руководителя департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгения Дячкина.