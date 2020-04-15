МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный", сообщили в пресс-службе "Восточного".

"В должности президента банка "Восточный" Дмитрий Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса. Также Дмитрий Олюнин войдет в число акционеров банка "Восточный", — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров банка Артем Аветисян выразил надежду, что многолетний опыт работы Олюнина в банковской сфере позволит "Восточному" в горизонте нескольких лет "не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка".

"Свою роль в "Восточном" я вижу в том, чтобы, опираясь на сильные стороны банка, вывести его в топ-15 российских банков в перспективе пяти лет. Это очень амбициозная задача, которой можно достичь путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов банка. Это особенно актуально в условиях современной реальности", — приводит пресс-служба заявление Олюнина.

До прихода в банк "Восточный" Олюнин занимал должность первого заместителя председателя правления ВТБ. За время работы в ВТБ под его руководством была разработана и утверждена стратегия банка, приобретен и включен в состав группы банк "Возрождение", запущены новые проекты по созданию цифровой экосистемы, выстроены механизмы повышения финансовой эффективности и трансформации группы ВТБ.