МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в феврале 2020 года увеличились на 2,2%, до 60 094,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло снижение как удельного веса рублевых пассивов

(с 78,8% до 77,7%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 80,1% до 78,8%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,6% до 7,4%), как и доля резервов на возможные потери (с 8,9% до 8,8%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 83,5% до 83,8%).

По состоянию на 01.03.2020, как и месяцем ранее, в Московском регионе действовало 229 кредитных организаций, в том числе 224 в Москве и 5 в Московской области.