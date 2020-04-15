МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в феврале 2020 года уменьшилась на 0,4%, до 4 456,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-февраль 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 180 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 239,7 млрд рублей). По состоянию на 01.03.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 42 млрд рублей (на 01.03.2019 года – убыток в размере 89,3 млрд рублей).