МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%, которые бизнес получил возможность взять в условиях распространения коронавируса, рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Аппарат уполномоченного провел в 29 регионах России контрольную закупку кредитов для выдачи зарплат сотрудников. В ней приняли участие 158 предпринимателей. Они обращались как в крупные, так и в менее крупные банки.

"Из 158 заявок выдано шесть кредитов. Одобрено заявок, но кредиты пока не выданы, еще пяти. По крайней мере мы можем говорить о положительном результате 11 заявок из 158. Отклонено 132 заявки, несколько находится на рассмотрении", — рассказал Титов на пресс-конференции в среду.

"В 18% случаев отказ был вообще без обоснования, в 23% банки посчитали, что те компании, которые пришли, не подходят им по виду деятельности. Хотя, насколько мы понимаем, эта мера не ограничена только предприятиями наиболее пострадавших секторов, а для всех работает", — отметил он.

"Отсутствие зарплатного проекта – 28% заявок были отклонены, поскольку компания в этом банке не имела до этого зарплатного проекта. Надо сказать, что это несправедливое требование, никаких таких требований в решении правительства не было. Часть (16%) банков призналась, что не проработан процесс выдачи кредитов в банке, они не знают, как выдавать такой кредит", — добавил бизнес-омбудсмен.