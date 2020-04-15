МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020 года сократилась в 1,9 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 3,541 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,4 доллара против 0,7 доллара в первом квартале прошлого года. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 22,767 миллиарда долларов, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 0,59 доллара, выручку – на уровне 22,67 миллиарда долларов.