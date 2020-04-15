МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам первого квартала 2020 года составила 1,123 миллиарда долларов, что в 1,9 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,11 доллара против 5,71 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне 3,75 доллара на акцию.

Выручка банка за отчетный период составила 8,743 миллиарда долларов, что на 1% ниже показателя годичной давности. Аналитики ждали значения показателя на уровне 8,47 миллиарда долларов.

Чистый процентный доход в то же время вырос на 8% в годовом выражении, составив 1,313 миллиарда долларов.

"В течение квартала банк успешно реализовал свою бизнес-стратегию на фоне глобальной пандемии COVID-19, предоставляя клиентам консультации, поддержку и ликвидность", — говорится в сообщении.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами. Штат компании на 31 марта 2019 года составлял 35,9 тысячи человек.