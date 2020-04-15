МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) иностранными инвесторами по итогам марта составили 161 миллиард рублей, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Минфин России в марте отказался от проведения аукционов ОФЗ из-за нестабильной рыночной конъюнктуры, напоминают в ЦБ. В результате объем размещения за первый квартал составил 501,3 миллиарда рублей по номиналу при плановом объеме заимствований 600 миллиардов рублей.

"Иностранные инвесторы относительно долго не продавали ОФЗ на фоне нарастающей пандемии коронавируса, однако прекращение сделки ОПЕК+ привело к снижению интереса к российским бумагам, и с 11 марта они начали сокращать вложения на 12-23 миллиарда рублей в день (по биржевым данным). К концу месяца отток снизился до 2-10 миллиардов рублей, сменившись покупками в последние два торговых дня в размере 1,2 и 4,6 миллиарда рублей. По итогам месяца нетто-продажи составили 161 миллиард рублей", — говорится в обзоре.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ за март снизился на 1,5 триллиона рублей, до 2,3 триллиона рублей на фоне роста спроса на наличные деньги, также отмечается в обзоре.

"В марте величина структурного профицита ликвидности снизилась на 1,5 триллиона рублей, до 2,3 триллиона рублей", — сказано в документе.

Отток ликвидности из банков был связан с ростом спроса на наличные деньги, указывает ЦБ. Так, за март их объем в обращении вырос на 0,7 триллиона рублей (с учетом средств, использованных для пополнения касс и банкоматов кредитных организаций).

"В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции", — отмечает регулятор.

При этом после стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях, указывает ЦБ.