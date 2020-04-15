МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Страховые компании начали предлагать своим клиентам новый вид услуг — страховку от COVID-19. За 1-2 тысячи рублей они обещают выплатить до 1 млн в случае заражения коронавирусом. Но получить эти деньги будет очень непросто, предупреждают юристы.

Условия страхования у компаний отличаются, но суть одна – полис на полгода или год стоимостью 1000-2000 рублей дает право на страховую выплату в случае заражения коронавирусом, заболевания и смерти.

Выплату только за диагноз, когда COVID-19 подтвержден, но болезнь протекает бессимптомно, предоставляют не все страховые компании. И даже если в полисе такое условие прописано, то "обогатиться" не получится – больше 10-20 тысяч никто не выплатит. Если страхователь заболел, подтвердил диагноз и лечится дома, при условии, что он оформил больничный лист, выплаты составят 200-600 рублей в день. Но и эта опция предусмотрена не у всех страховщиков.

Только в случае, если застрахованный был госпитализирован с коронавирусом, он получит более существенные выплаты – 1000-2000 рублей за день лечения в стационаре. В случае летального исхода семья погибшего от болезни может рассчитывать на 500 тысяч – 1 млн рублей.

Часть компаний не страхует детей (только взрослых от 18 лет), и почти все не хотят связываться со "старшим поколением". Верхняя граница по возрасту – 65-70 лет.

Важный момент – полис начинает действовать не сразу, а через одну-две недели после покупки. Если клиент заболевает раньше этого срока, то компенсацию он не получит. Эта мера вполне объяснима — страховщики опасаются, что полисы будут покупать лица, уже подозревающие у себя коронавирус, что резко повысит вероятность выплат по страховке. При повторном заражении коронавирусом страховка также недействительна.

Как правило, страховые компании предлагают несколько вариантов полисов по разным ценам (стандарт, стандарт+, семейная, семейная+). Чем дороже полис, тем большие страховые выплаты обещаются клиенту. Так, к примеру, компания "Зетта страхование" предлагает семейную страховку стоимостью от 3690 рублей, включающую 2 взрослых и всех детей. В случае подтвержденного диагноза все застрахованные получают по 10 тысяч рублей, при госпитализации – по 2000 рублей за день, в случае смерти страховщик обещает выплатить по 500 тысяч за погибшего.

СЛИШКОМ МНОГО "ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ"

По мнению юристов, при покупке "антивирусного" страхового полиса надо очень внимательно читать условия договора, так как в них компании, как правило, прячут много ловушек, которые позволят ничего не заплатить даже в случае наступления страхового случая.

Так, надо узнать, будет ли покрывать страховка случаи заражения без проявления симптомов или только ситуации, когда требуется серьезное лечение. Еще один важный момент — каким образом должно подтверждаться возникновение страховой ситуации, поскольку диагностировать COVID-19 без специального тестирования невозможно, и что делать, если клиническая картина заболевания налицо, а тест его не подтверждает, и врач в больничном листе ставит диагноз ОРВИ.

"Страховая компания может также исключить из страховых случаев заражения "по вине страхователя". Например, на сайте одной из компаний указано, что все страховые случаи должны быть непредвиденными, случайными, — отмечает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Поэтому страховщик может отказать в выплате, если выяснит, что вы сами подвергли себя риску заражения".

Страховщик может сказать: вы же знали, что находиться на улице, ездить общественным транспортом — опасно. Вас об этом предупреждали власти, говорили по телевизору, а значит, вы сами и виноваты и денег не получите, объясняет юрист.

ЛУЧШЕ ЗАСТРАХОВАТЬ ЖИЗНЬ

Финансовые консультанты, юристы и даже сами страховщики советуют тем, кто хочет застраховать свою жизнь и здоровье в столь непростой и опасный период, выбрать одну из программ по страхованию жизни. Так, можно застраховаться не только от коронавируса, но и от других напастей по четко прописанным и известным правилам. "Ведь по статистике, риск заболевания инфарктом, инсультом или онкологическим заболеванием, а также смерть в результате этих болезней намного выше, чем угроза заражения коронавирусом", — говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

Генеральный директор New Riga Finance Club Василий Коновалов предлагает выбрать инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое позволяет не только покрыть ущерб, но и сберечь, и даже приумножить свои средства. "Отличие в том, что страхователь передает средства управляющей компании, которая размещает их в консервативные финансовые инструменты, — объясняет он. — В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стоимость финансовых активов значительно снизилась, поэтому точка входа на длительную перспективу сейчас идеальная".

Обычно средства страхователя размещаются согласно инвестиционной программе на срок 5-8 лет. А услуги УК оплачиваются из размещенных средств. Главное преимущество ИСЖ заключаются в том, что в течение страхового периода активы не облагаются НДФЛ. Они не могут быть изъяты в рамках судебных претензий, в условиях бракоразводного процесса или при любых других неприятных жизненных ситуациях. В случае инвалидности застрахованного лица от перенесенного заболевания средства в полном объеме ему возвращаются с накопленным доходом, ну а в случае смерти указанный в полисе выгодоприобретатель получает полную сумму выплаты (в ряде случаев с дополнительной премией) без налога на наследство.

"Но к выбору страховой компании надо относится очень серьезно, — предупреждает Коновалов. — Не все из них переживут пандемию и останутся на рынке".