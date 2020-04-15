МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) — никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.

"В интервью РБК сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков — это абсурд. Конечно, об этом речь не идет", — написал Кудрин в среду на своей странице в Twitter.

"Государства часто больше занимают в такие кризисные периоды. Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения", — добавил экс-министр финансов.

В понедельник Кудрин заявил, что Минфину стоит увеличить заимствования в 2020 году ради дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, по его словам, государство может привлечь часть средств, которые россияне хранят в банках: обычно привлеченные средства банки выдают в виде кредитов, но сейчас спрос на них будет меньше и вложения в гособлигации станут для банков оправданным и надежным маневром.

Однако слова Кудрина не всеми были поняты правильно, в соцсетях разошлась такая оригинальная интерпретация, как трансформация вкладов в долговые бумаги.