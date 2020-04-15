МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ с начала марта по 10 апреля снизилась на 3,2 процентного пункта, до 30,9%, говорится в подготовленном Банком России "Обзоре рисков финансовых рынков".

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в период с начала марта по 10 апреля сократилась на 3,2 процентного пункта и составила 30,9%, что в объемах по номиналу соответствует снижению на 286,5 миллиарда рублей (в феврале нерезиденты купили ОФЗ на сумму 185,3 миллиарда рублей). Основные продажи нерезиденты осуществили начиная с 11 марта", — говорится в обзоре.

Также крупные покупки валюты на внутреннем рынке нерезидентами и дочерними иностранными банками наблюдались в марте, за месяц они приобрели валюту на 389,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре.

"Всего за месяц данная группа участников приобрела валюты на сумму, эквивалентную 389,4 миллиарда рублей, что больше соответствующих показателей 2014–2015 годов и … является рекордным показателем за последние несколько лет", — оценил ЦБ.

В рамках реализации бюджетного правила регулятор приостановил покупки иностранной валюты и начал осуществлять упреждающие продажи. Продажи Банком России иностранной валюты позволили сгладить негативное влияние резкого снижения нефтяных цен на приток валюты в рамках текущего счета платежного баланса, оценили эксперты регулятора.

За период с 10 марта по 8 апреля нерезиденты и дочерние иностранные банки купили валюты на 354 миллиарда рублей, а накопленные продажи валюты Банком России составили 245 миллиарда.

"Для предотвращения дефицита валютной ликвидности Банк России расширил лимиты по операции "валютный своп" с Банком России по продаже долларов США за рубли с 3 до 5 миллиардов долларов. В то же время, в марте-апреле недостатка валютной ликвидности на российском рынке не наблюдалось, и эта мера Банка России не была востребована участниками рынка", — отметили в ЦБ.

Нерезиденты в целом в марте продали российских акций на 95,3 миллиарда рублей против февральских 67 миллиардов, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

"Со 2 по 19 марта нерезиденты и дочерние иностранные организации продали на вторичных биржевых торгах акции на 100,1 миллиарда рублей. Во второй половине месяца (начиная с 20 марта) отмечалась смена негативной тенденции, данные категории участников совершили нетто-покупки на сумму 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц объем продаж составил 95,3 миллиарда рублей и, несмотря на положительную динамику в конце месяца, превысил показатель февраля (67 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.

С начала апреля нерезиденты и дочерние иностранные организации приобрели акций на сумму 6,4 миллиарда рублей, оценили эксперты регулятора. "Основными покупателями на рынке акций в марте и начале апреля выступали системно значимые кредитные организации (65,6 и 14,8 миллиарда рублей, соответственно) и прочие банки (2,9 и 4 миллиарда рублей). Некредитные финансовые организации в марте и начале апреля показали разнонаправленную динамику", — оценили в ЦБ.

В марте нерезиденты купили иностранной валюты в рублевом эквиваленте и продали ценных бумаг на российском рынке больше, чем в конце 2014 года, подсчитали эксперты регулятора.

"Вместе с тем, реакция российского финансового рынка на столь значительный шок оказалась достаточно сдержанной – всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 года. Повысившаяся за последние годы устойчивость российской финансовой системы за счет проводимой политики Банка России вместе с начатыми в марте стабилизирующими мерами позволила обеспечить сдержанную реакцию внутреннего финансового рынка на произошедшие шоки. Таким образом, российский валютный рынок продемонстрировал высокую устойчивость и способность стабильно функционировать в условиях повышенных рисков", — полагают в ЦБ.