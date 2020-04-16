МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в феврале 2020 года выросла на 0,8%, до 15 920,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 2,6%, до 14 864,7 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций не изменилась и составила 24,7%. В феврале 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась (с 74,6% до 72,3%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 74,3% до 73,9%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 4,4%, до 7 012,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за февраль 2020 года увеличился с 11,4% до 11,7% на 01.03.2020.