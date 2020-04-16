МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в феврале 2020 года выросла на 1,1%, до 29 832,1 млрд рублей, сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя снизился и составил 49,6% совокупных активов (на 01.02.2020 – 50,2%).

За февраль 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,3%, до 18 000,8 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах уменьшился с 30,5% до 30,0% на 01.03.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 1,4%, до 9 283,5 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций уменьшилась с 15,6% до 15,4%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.03.2020 составила 99,2%.