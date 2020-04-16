МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Суверенные фонды Ближнего Востока, в том числе саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) и эмиратский Mubadala, мобилизуют свои возможности для покупки активов, стоимость которых сильно снизилась на фоне вспышки коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, фонды интересуют инвестиции в сектора, которые должны расти во время восстановления мировой экономики после текущего спада. В частности, речь идет о таких секторах экономики, как здравоохранение, технологии и логистика.

При этом за последние несколько недель саудовский фонд уже сделал ряд крупных инвестиций — от круизного оператора Carnival до нефтяных компаний Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor и Eni. Также на текущей неделе фонд согласился приобрести английский футбольный клуб Newcastle United за 300 миллионов фунтов стерлингов.

Саудовский чиновник сказал газете, что Эр-Рияд изучает, как использовать ситуацию, чтобы "уменьшить ее влияние на королевство в долгосрочной перспективе, а также извлечь выгоду из потенциального изменения моделей поведения и бизнеса по всему миру". "Мы определяем очень интересные области, как в области логистики, технологий, телемедицины, так и в других секторах, которые очень многообещающие", — сказал чиновник.

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala также активно ищет возможности для инвестиций, в том числе в таких секторах, как медицинские технологии в США и Европе, а также в Китае. Один из источников сказал газете, что фонд с осторожностью подходит к управлению своим портфелем, "ожидая подходящего времени для более масштабного размещения капитала".

Мировые фондовые и сырьевые рынки в первом квартале пережили существенное падение на фоне пандемии коронавируса, которая оказывает давление на всю мировую экономику.