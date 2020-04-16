МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в январе 2020 года сократился на 36% по сравнению с декабрем 2019 года, составив 1,3 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"В январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился на 36% и составил 1,3 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 37%, на европейскую валюту — на 30%", — говорится в сообщении регулятора.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в январе сократился на 35% по сравнению с декабрем прошлого года и составил 3,5 миллиарда долларов, совокупное предложение — на 35%, до 2,2 миллиарда долларов.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в январе сократился по сравнению с декабрем на 41% — до 1,8 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 37% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 36%. Количество операций физлиц по покупке наличной иностранной валюты в январе сократилось на 34% и составило 1,4 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 4% — до 1237 долларов.

Продажи наличной валюты уполномоченным банкам население уменьшило на 28% — до 800 миллионов долларов. Продажи долларов снизились на 26%, евро — на 31%. Количество сделок по продаже населением наличной валюты по сравнению с декабрем уменьшилось на 19% — до 1,4 миллиона сделок. Средний размер сделки сократился на 10% и составил 575 долларов

Также ЦБ отмечает, что банки в январе ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,4 миллиарда долларов — на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 20%, евро — на 27%. Объем вывоза наличной иностранной валюты банками в январе снизился на 41% и составил 600 миллионов долларов.