МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал банки как можно быстрее включиться в программу выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

"Также мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей. 75 процентов таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ. На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков и еще 25 войдут в ближайшее время", — сказал он в ходе совещания правительства.

Мишустин указал, что в банках уже находятся заявки на более чем 3,5 миллиарда рублей, но этого мало — по его словам, программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. "Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу", — сказал он.

Мишустин поручил ежедневно мониторить ситуацию с выдачей банками льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

Как пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников, льготные кредиты для МСП являются для банков убыточными, так как административные расходы они берут на себя. "Мы исходим из того, что это их инвестиции на поддержание экономики своих клиентов, и текущих, и будущих, поэтому они должны быть в этом заинтересованы", — объяснил он.

"Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать", — жестко отреагировал премьер.

"Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему, да сегодня сказали, что это примерно 150 миллиардов, чтоб у нас была практически картина когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень", — обратился он к министру.

Решетников, в свою очередь, пообещал обеспечить контроль.

"Да, Михаил Владимирович", — сказал он.