МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России отозвал несколько лицензий у страховой компании "Успех" в связи с добровольным отказом компании, следует из материалов регулятора.

Согласно приказу ЦБ, компания лишилась лицензий на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России", — говорится в материалах ЦБ.

Страховщик "Успех" осуществлял страховую деятельность по всем видам страхования с 1991 года.