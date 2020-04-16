МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Монетный двор США временно приостанавливает чеканку монет из драгоценных металлов в Нью-Йорке из-за риска для работников со стороны коронавируса, пишет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение этой организации.

Речь идет о предприятии в Уэст-Пойнте в штате Нью-Йорк, где производятся золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты, которые затем продаются через сеть дистрибьюторов. При этом не сообщается о работе предприятий монетного двора США в других штатах. Нью-Йорк в настоящее время находится в центре эпидемии коронавируса. В понедельник число жертв в штате превысило 10 тысяч. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всей стране умерли 30 826 человек, подтверждено более 637 тысяч случаев.

Агентство подчеркивает, что приостановка происходит на фоне высокой волатильности на финансовых рынках, которая усиливает рост спроса со стороны розничных инвесторов на драгоценные металлы в качестве более надежных активов.

"Время выбрано ужасное. Это приведет к увеличению дефицита предложения на рынке монет в условиях роста спроса", — сказал агентству специалист по драгоценным металлам в Gainesville Coins Эверетт Миллман (Everett Millman).

Золото и другие драгоценные металлы традиционно считаются более надежными активами, спрос на которые растет во времена экономической нестабильности. Стоимость золота выросла в марте на 1,62%, а с начала апреля подскочила уже на 10,6%.