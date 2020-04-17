МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина, сообщает Генпрокуратура России в пятницу.

"Вавилину предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ в том, что он совершил растрату в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — говорится в сообщении.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.

Установлено, что в 2015 году Вавилин вместе с предпринимателем Алексеем Ананьевым получили кредит на сумму более 12 млн евро подконтрольными им ООО "ТехноСерв АС" и ООО "Техносерв Менеджмент". В дальнейшем они изменили условия возвращения банку средств, составили соглашения об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании "Дельта Ауто групп Лимитед", не способной выплатить эту сумму.

"Полученными денежными средствами банка Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению. Вавилин вину не признал. Ананьев скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск", — добавляется в сообщении.

Бывший президент и председатель правления банка "Глобэкс", до этого руководивший НТБ, Вавилин был арестован в ноябре 2018 года. В феврале 2020 года ему изменили меру пресечения на домашний арест — судья посчитал, что ситуация изменилась, и банкир больше не может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.

Национальный торговый банк в 2012 году был присоединен к "Глобэксу", который с 2008 года находился под санацией. В ноябре 2018 года "Глобэкс" был поглощён Связь-банком, 99% акций которого принадлежат Промсвязьбанку.