МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в феврале 2020 года увеличилась на 3,0%, до 5 986,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя в большей степени повлиял рост МБК, привлеченных от российских банков (на 2,7%, до 5 307,5 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде несколько увеличилась с 9,9% до 10,0% на 01.03.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за февраль 2020 года выросла на 6,9%, до 6 653,3 млрд рублей. Динамику показателя определило в основном увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 26,4%, до 1 981,2 млрд рублей). Доля МБК в активах банков выросла с 10,6% до 11,1% на 01.03.2020.



