МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в феврале 2020 года увеличились на 1,8%, до 6 633,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах несколько уменьшился с 11,1% до 11% на 01.03.2020. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.03.2020 составил 354,3 млрд рублей, сократившись за февраль 2020 года на 8,5%, что в первую очередь было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций.



