МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ начал прорабатывать программу аукционов годового РЕПО, чтобы банки могли сбалансировать активы и пассивы для кредитования экономики, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"При том, что в целом мы ожидаем сохранение профицита ликвидности до конца года на уровне 2,1-2,7 триллиона рублей, однако, в связи с кредитными каникулами, а также уменьшением средств, которые Минфин размещает на депозитах в банках, может возрасти неравномерность распределение ликвидности между банками. В связи с этим мы начали прорабатывать программу аукционов годового РЕПО", — сказала Набиуллина.

"В условиях, когда пассивы банков по срокам не меняются и даже укорачиваются, активы удлиняются, на наш взгляд такая мера позволит банкам в большей степени сбалансировать активы и пассивы по срочности, меньше зависеть от краткосрочных изменений конъюнктуры рынка. В конечном итоге даст банкам больше комфорта для проведения реструктуризации кредитов, для среднесрочного и долгосрочного кредитования экономики", — добавила она.