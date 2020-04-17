МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ставка взносов банков РФ в Фонд страхования вкладов до конца года будет снижена до 0,1% с 0,15%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Глава регулятора озвучила дополнительные меры поддержки экономики и банковского сектора.

"Одна из мер касается самих банков. Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая вставка взноса в системе страхования вкладов будет снижена с 0,15% до 0,1% до конца 2020 года", — сказала Набиуллина.