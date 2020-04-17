МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российские банки в 2020 году останутся прибыльными, но их комиссионный и процентный доход будет падать, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Будет сокращаться комиссионный доход, мы уже об этом говорили. Конечно, будет сокращаться и процентный доход, но такого удара по процентной марже, как было в 2014-2015 годах, быть не может. Вспомните, мы тогда повышали и процентные ставки, и влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль", — сказала Набиуллина.

Снижение комиссионного дохода российских банков может достичь 20%, но он будет восстанавливаться по мере улучшения ситуации в экономике, заявила глава ЦБ РФ. "Действительно, нынешняя ситуация влияет на доходы банков. И мы видим, что будет снижаться и комиссионный доход. Сейчас тяжело делать оценки, насколько он снизится, но это снижение, на наш взгляд, может составить до 20%. Тем не менее, нужно учитывать, что значительную часть комиссионного дохода банки получают от расчетно-кассового обслуживания и эти доходы напрямую коррелируют с темпами роста экономики", — сказала Набиуллина.

"Мы видим, будет снижение этого типа доходов, но также эти доходы и восстановятся, будут восстанавливаться по мере восстановления экономики, оживления экономической активности", — добавила она.

Она напомнила, что в прошлом году банковский сектор получил рекордную прибыль и ЦБ дал рекомендации банкам не выплачивать пока дивиденды, перенести эти решения, и теперь, по мнению главы ЦБ, эта прибыль тоже может стать источником капитализации банков.

И Банк России пока не видит необходимости в докапитализации банков со стороны правительства. "В нынешних условиях мы пока не видим, что будет необходимость в докапитализации банков со стороны правительства", — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, ЦБ РФ из-за пандемии коронавируса не ожидает такого масштабного стресса для банковской системы страны и сокращения маржи, как было в 2014 году.

"Мы не ожидаем масштабного стресса для банковской системы… сжатия маржи, как это было, например, в 2014 году. Да, будет снижение прибыли у банков и будет увеличение резервов по активам, потому что будет происходить ухудшение качества активов, иначе не может в таких условиях. Но те реструктуризации кредитов, которые сейчас проходят, они позволят многим заемщикам поддержать, сохранить на будущее свою кредитоспособность. По части резервы будут создаваться чуть позже, мы дали лаг во времени с тем, чтобы банки делали это постепенно", — сказала Набиуллина.

"Будет сокращаться комиссионный доход… и процентный доход, но такого удара, например, по процентной марже, как было в 2014-2015 году, быть не может… Влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль", — добавила она.

Также, по ее словам, Банк России не ожидает, что текущая ситуация в экономике из-за коронавируса существенно скажется на динамике отзыва лицензий у банков. "Мы не ожидаем, что текущая ситуация, какая бы она не была сложная, существенно скажется на динамике, на тенденциях по отзыву лицензий. Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы, и к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом, с достаточной ликвидностью, в хорошей форме", — сказала она.

"Но, безусловно, какие-то случаи (отзыва лицензий – ред.) могут быть, но это, скорее всего, не будет связанно с кризисом или с ситуацией с распространением пандемии. Это может быть связано только с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды. Нынешняя ситуация может их выявить. Но еще раз, какого-то изменения тренда по сравнению с существующим мы не видим", — добавила глава регулятора.