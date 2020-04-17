МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в феврале 2020 года выросла на 1,2%, до 3 811,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло в основном за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.03.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась (6,3%).