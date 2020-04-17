МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Моратория на снятие банковских вкладов граждан РФ не будет, никаких оснований для этого нет, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Никаких оснований для этого нет — для такого рода беспокойств. Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом. Ни гражданский кодекс, ни законодательство банковское не позволяют вводить такие ограничения", — сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что в таком шаге просто нет никакой необходимости.

"У нас все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы. У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России", — сказала Набиуллина.