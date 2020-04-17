МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России разрешил банкам не применять повышенные надбавки к коэффициентам риска при реструктуризации кредитов физлицам в период с 1 марта по 30 сентября, говорится в материалах регулятора.

"В целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам — физическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Банк России предоставляет кредитным организациям возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в пятницу сообщила, что регулятор принял новую меру для облегчения реструктуризации корпоративных кредитов хорошего качества: такие кредиты можно реструктурировать без создания дополнительных резервов.