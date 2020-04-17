МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Работодатели жалуются: им нечем платить зарплату, когда из-за карантина они оказываются вынуждены останавливать работу компаний. Но что в этой ситуации делать работнику? Юристы советуют для начала попытаться договориться с начальством. Если не поможет — переходить к более жестким мерам.

Все зарплаты за нерабочий апрель россияне должны получить в полном объеме, заявил президент Владимир Путин, объявляя месяц самоизоляции в стране. Роструд пояснил: «Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. Работодатель не вправе, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату или отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Такой отпуск возможен только по соглашению сторон».

Однако опросы населения свидетельствуют: больше половины работающих россиян уже столкнулись со снижением доходов. Так, по данным опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» 9-10 апреля, 29% работающих отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании и уровне зарплат, четверть — что компания, приостановив работу, прекратила платить деньги сотрудникам.

Это делается под разными предлогами: отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск, переводит их на неполный рабочий день, увольняет или просто задерживает зарплату. Но результат один — у работников начинаются проблемы с деньгами. Как объясняют юристы, если работник официально дал свое согласие на изменение графика работы и размера оплаты труда, ничего поделать нельзя. Но если работодатель задерживает зарплату своим решением, можно попытаться добиться причитающихся выплат.

ЛУЧШЕ КОМПРОМИСС

«Для начала надо понять, хотите ли вы продолжать работать в компании или в ваших планах – забрать причитающиеся деньги и уволиться», — говорит адвокат коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко. Обращение в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру помогут получить деньги, но отношения с работодателем будут испорчены и, скорее всего, вам придется искать новую работу. Ведь существует множество эффективных стратегий для избавления от неугодных сотрудников: контроль за трудовой дисциплиной, бесконечные придирки, игнорирование и прочее.

Если увольняться не хочется, надо попытаться договориться с работодателем «по-хорошему». «Переговоры часто дают хороший результат, ведь работодатель прекрасно понимает, что вы можете привлечь его через прокуратуру к уголовной ответственности», — подчеркивает Ксения Михайличенко.

«У компаний есть способы хотя бы попытаться не перекладывать всю тяжесть кризиса на сотрудников, — отмечает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Можно взять кредит на выплату зарплаты или договориться с работниками об отсрочке выплаты на какое-то время. При возможности — перевести бизнес в удалённый формат. Поэтому не надо бояться отстаивать свои интересы, надо настаивать на поиске компромисса с работодателем».

Если работодатель задерживает зарплату больше чем на 15 дней, работник имеет право полностью приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Но об этом нужно обязательно известить своё руководство в письменной форме. К тому же есть категории работников, которые уйти на такие вынужденные выходные не могут: военные, спасатели, госслужащие и др.

ЗАРПЛАТА ПО СУДУ: ВЕРНУТ, ЕСЛИ НАЙДУТ

Если договориться не получилось, придется обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или с иском в суд. При этом надо понимать, что отстаивать вы сможете лишь свой фиксированный заработок. Если в трудовом договоре указана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия, то защитить свои интересы в полном объеме, скорее всего, не удастся.

«Премию могут сократить, перенести или вообще отменить на усмотрение руководства. — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — При этом формально работодатель действует в рамках закона. Побороться за стимулирующие выплаты можно только в том случае, если они предусмотрены в уставе предприятия или в трудовом договоре как обязательные». Но на практике такое встречается редко.

«Индивидуальные трудовые споры рассматриваются судами, поэтому лучше всего обращаться в суд. Это можно сделать уже в первый день просрочки зарплаты. То есть, если зарплату должны выдавать первого числа, то уже второго вы можете обратиться в суд, — поясняет Ксения Михайличенко. – Но можно подождать и обратиться в суд позже – в течение года со дня, когда зарплату должны были выплатить».

В период карантина подать исковое заявление в суд можно по почте. Сейчас рассматриваются только неотложные дела, но тяжбы по зарплате входят в их перечень.

Суд, скорее всего, встанет на сторону работника и обяжет работодателя заплатить положенную зарплату плюс пенни и штрафы, но добиться исполнения судебного решения может быть нелегко, если на счетах компании не окажется денег.

НАПУГАТЬ ПРОКУРАТУРОЙ

Пожаловаться на работодателя можно в прокуратуру, но только через два месяца после того, как работодатель перестал платить зарплату полностью и через три месяца после того, как он начал платить зарплату частично. На основании жалобы работника будет назначена прокурорская проверка.

«Прокуратура не «вытащит» деньги из организации, но может побудить работодателя исполнить свои обязательства. Она организует проверку, соберет документы, подтверждающие нарушение, и может передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела», — отмечает Михайличенко. При этом, подчеркивает юрист, тюремный срок будет угрожать гендиректору только в случае, если будет доказан корыстный умысел – деньги есть, а работодатель не платит. Если прокуратура выяснит, что у компании вообще нет денег, то «репрессий» не последует.

Обратиться в прокуратуру можно также по почте или по интернету – оставив жалобу в интернет-приемной.

Жаловаться на работодателя в трудовую инспекцию тоже можно, но это менее эффективно. После получения обращения инспекторы проведут проверку. Если проверяющие обнаружат нарушения, то составят протокол и привлекут работодателя к административной ответственности.