МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Работодатели жалуются: им нечем платить зарплату, когда из-за карантина они оказываются вынуждены останавливать работу компаний. Но что в этой ситуации делать работнику? Юристы советуют для начала попытаться договориться с начальством. Если не поможет — переходить к более жестким мерам.

Все зарплаты за нерабочий апрель россияне должны получить в полном объеме, заявил президент Владимир Путин, объявляя месяц самоизоляции в стране. Роструд пояснил: «Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. Работодатель не вправе, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату или отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Такой отпуск возможен только по соглашению сторон». 

Однако опросы населения свидетельствуют: больше половины работающих россиян уже столкнулись со снижением доходов. Так, по данным опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» 9-10 апреля, 29% работающих отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании и уровне зарплат, четверть — что компания, приостановив работу, прекратила платить деньги сотрудникам.

Это делается под разными предлогами: отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск, переводит их на неполный рабочий день, увольняет или просто задерживает зарплату. Но результат один — у работников начинаются проблемы с деньгами.   Как объясняют юристы, если работник официально дал свое согласие на изменение графика работы и размера оплаты труда, ничего поделать нельзя. Но если работодатель задерживает зарплату своим решением, можно попытаться добиться причитающихся выплат.

ЛУЧШЕ КОМПРОМИСС

«Для начала надо понять, хотите ли вы продолжать работать в компании или в ваших планах – забрать причитающиеся деньги и уволиться», — говорит адвокат коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко. Обращение в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру помогут получить деньги, но отношения с работодателем будут испорчены и, скорее всего, вам придется искать новую работу. Ведь существует множество эффективных стратегий для избавления от неугодных сотрудников: контроль за трудовой дисциплиной, бесконечные придирки, игнорирование и прочее.

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Если увольняться не хочется, надо попытаться договориться с работодателем «по-хорошему». «Переговоры часто дают хороший результат, ведь работодатель прекрасно понимает, что вы можете привлечь его через прокуратуру к уголовной ответственности», — подчеркивает Ксения Михайличенко. 

«У компаний есть способы хотя бы попытаться не перекладывать всю тяжесть кризиса на сотрудников, — отмечает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Можно взять кредит на выплату зарплаты или договориться с работниками об отсрочке выплаты на какое-то время. При возможности — перевести бизнес в удалённый формат. Поэтому не надо бояться отстаивать свои интересы, надо настаивать на поиске компромисса с работодателем».

Если работодатель задерживает зарплату больше чем на 15 дней, работник имеет право полностью приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Но об этом нужно обязательно известить своё руководство в письменной форме. К тому же есть категории работников, которые уйти на такие вынужденные выходные не могут: военные, спасатели, госслужащие и др.

ЗАРПЛАТА ПО СУДУ: ВЕРНУТ, ЕСЛИ НАЙДУТ

Если договориться не получилось, придется обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или с иском в суд. При этом надо понимать, что отстаивать вы сможете лишь свой фиксированный заработок. Если в трудовом договоре указана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия, то защитить свои интересы в полном объеме, скорее всего, не удастся.

«Премию могут сократить, перенести или вообще отменить на усмотрение руководства. — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — При этом формально работодатель действует в рамках закона. Побороться за стимулирующие выплаты можно только в том случае, если они предусмотрены в уставе предприятия или в трудовом договоре как обязательные». Но на практике такое встречается редко.

«Индивидуальные трудовые споры рассматриваются судами, поэтому лучше всего обращаться в суд. Это можно сделать уже в первый день просрочки зарплаты. То есть, если зарплату должны выдавать первого числа, то уже второго вы можете обратиться в суд, — поясняет Ксения Михайличенко. – Но можно подождать и обратиться в суд позже – в течение года со дня, когда зарплату должны были выплатить».

В период карантина подать исковое заявление в суд можно по почте. Сейчас рассматриваются только неотложные дела, но тяжбы по зарплате входят в их перечень.

Суд, скорее всего, встанет на сторону работника и обяжет работодателя заплатить положенную зарплату плюс пенни и штрафы, но добиться исполнения судебного решения может быть нелегко, если на счетах компании не окажется денег. 

НАПУГАТЬ ПРОКУРАТУРОЙ

Пожаловаться на работодателя можно в прокуратуру, но только через два месяца после того, как работодатель перестал платить зарплату полностью и через три месяца после того, как он начал платить зарплату частично. На основании жалобы работника будет назначена прокурорская проверка. 

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«Прокуратура не «вытащит» деньги из организации, но может побудить работодателя исполнить свои обязательства. Она организует проверку, соберет документы, подтверждающие нарушение, и может передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела», — отмечает Михайличенко. При этом, подчеркивает юрист, тюремный срок будет угрожать гендиректору только в случае, если будет доказан корыстный умысел – деньги есть, а работодатель не платит. Если прокуратура выяснит, что у компании вообще нет денег, то «репрессий» не последует.

Обратиться в прокуратуру можно также по почте или по интернету – оставив жалобу в интернет-приемной. 

Жаловаться на работодателя в трудовую инспекцию тоже можно, но это менее эффективно. После получения обращения инспекторы проведут проверку. Если проверяющие обнаружат нарушения, то составят протокол и привлекут работодателя к административной ответственности.