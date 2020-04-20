МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В марте-апреле текущего года россияне через банкоматы сняли свыше одного триллиона рублей наличными из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России.
Как следует из графика, опубликованного агентством, в России граждане обналичили 700 миллиардов рублей за март, а в апреле пока сняли почти 327 миллиардов.
Как считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, такой спрос на наличные связан с опасениями россиян о том, что кредитные организации могут быть закрыты на период самоизоляции.
Несмотря на рост спроса на наличные, банки РФ неоднократно заверяли, что не испытывают проблем с запасами наличных. Денег в банкоматах хватит на всех, заверял первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
https://1prime.ru/finance/20200420/831291351.html