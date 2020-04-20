МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в деле о банкротстве Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", предъявил два новых требования к нему на общую сумму около 128,4 миллиарда рублей, их обоснованность суд проверит 3 июня, следует из опубликованных определений суда.

Ранее суд уже принял к рассмотрению требование Сбербанка к Мазурову на 28,1 миллиарда рублей и требование подконтрольной крупнейшему российскому банку компании СБК — на 28,5 миллиарда. Таким образом, суммарные претензии Сбербанка и его "внучки" к бизнесмену достигли 185 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе ввел в отношении Мазурова начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — по заявлению иностранной компании Persit Services Inc., которой он задолжал около 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 июля.

Требования к Мазурову в настоящее время предъявили также Промсвязьбанк (на 22 миллиарда рублей), "Московский кредитный банк" (МКБ, 4,6 миллиарда и 4,7 миллиарда), предположительно связанная с МКБ компания "Балтсетьстрой" (9,3 миллиарда), банк "Абсолют" (3,4 миллиарда), "Кредит Европа Банк" (855 миллионов рублей) и Федеральная налоговая служба (ФНС) — на 22 тысячи рублей.

На данный момент сумма всех известных требований, предъявленных к Мазурову, составляет почти 232 миллиарда рублей. Кроме того, суд принял к рассмотрению требование банка ВТБ, размер которого в материалах дела пока не указан. При этом известно, что в деле о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода дочерняя структура ВТБ требует от предприятия около 15 миллиардов рублей.

Правоохранительные органы задержали Мазурова в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей. Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. В декабре арбитражный суд Тюменской области признал завод банкротом, но он продолжает работу.