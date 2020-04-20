МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ совместно с Корпорацией МСП и маркетплейсом для бизнеса "Развивай.рф" запустили единую платформу для помощи предпринимателям в период распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что платформа поможет бизнесу сориентироваться во всех антикризисных мерах, порядке их использования и позволит получить поддержку для сохранения и последующего развития.

На сайте поддержка.вэб.рф представлены антикризисные меры, в том числе по льготному кредитованию, налогообложению, смягчению условий по закупкам и арендным договорам, мораторием на банкротство.

"Малые и средние предприниматели первыми ощутили экономические последствия пандемии. Правительство ведет активную работу по реализации антикризисных мер поддержки. ВЭБ.РФ вместе с Корпорацией МСП выступают здесь инструментами правительства и подставляют финансовое плечо для их реализации. Принципиально важным является сохранить малые предприятия, а также сформировать стратегию их развития после кризисного этапа. Созданная нами платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих формах поддержки, воспользоваться ими в комплексе", — отмечает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.