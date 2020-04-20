МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в марте текущего года составило 1,43 миллиона, сократившись на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в первом квартале 2020 года было выдано 4,07 миллиона потребительских кредитов — на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В региональном разрезе, по данным НБКИ, самое большое количество потребкредитов в марте было выдано в Москве (68,9 тысячи), Московской области (61,5 тысячи), Краснодарском крае (56 тысяч), Башкирии (48,7 тысячи) и Свердловской области (46,2 тысячи).

При этом снижение выдачи потребкредитов было отмечено практически во всех регионах страны, а самая серьезная отрицательная динамика (среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида кредитования) была зафиксирована в Ставропольском (-21,4%) и Хабаровском (-21,1%) краях, Башкирии (-20,7%), Алтайском крае (-20,3%) и Челябинской области (-19,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно.

"В первом квартале 2020 года банки старались кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне… Кроме того, на выдачу банками кредитов в марте текущего года оказали влияние распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире. Что касается апреля, то мы прогнозируем значительное падение выдачи не только потребительских займов, но и других розничных кредитов", — приводится в сообщении комментарий гендиректора НБКИ Александра Викулина.