МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российские банки в текущем месяце не фиксировали повышенного спроса на снятие наличных, показал опрос кредитных организаций, проведенный агентством "Прайм".

Агентство Блумберг накануне сообщило со ссылкой на расчеты на основе данных Банка России, что жители страны с начала марта сняли через банкоматы и отделения банков около 1 триллиона рублей. Авторы материала при этом утверждают, что всплески снятия наличных совпадали с обращениями президента России Владимира Путина, в которых перечислялись новые меры борьбы с коронавирусом.

В банке "Русский Стандарт" в апреле не наблюдают повышенного спроса на снятие или же внесение наличных. Аналитики банка, напротив, отмечают падение спроса на наличные. Это объяснимо тем фактом, что многие клиенты находятся дома, пояснили в кредитной организации.

"Мы не фиксируем повышенного спроса на наличные. Потребительское поведение сейчас меняется, оборот наличных сократился и видоизменился. При этом возросла доля операций в дистанционных каналах, в частности, мы фиксируем рост денежных переводов", — сообщили и в пресс-службе "Московского кредитного банка".

О том, что они не фиксируют повышенного спроса на наличные, также сообщили в "Открытии", банке "Зенит" и Райффайзенбанке.

"Интерес клиентов к наличным деньгам остается стабильным. Все банкоматы Райффайзенбанка работают в обычном режиме и пополняются наличными по мере необходимости", — прокомментировали в кредитной организации.