МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ определило объем и срок перечисления Банком России первого транша средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка: до 1 июня 2020 года в бюджет должны быть переведены 1,05 триллиона рублей, а в казну — быть переданы права требования на 500,45 миллиарда рублей, говорится в распоряжении правительства.

"Установить, что денежные средства и права требований… перечисляются в федеральный бюджет и передаются в казну Российской Федерации: до 1 июня 2020 года — денежными средствами в объеме 1050 миллиардов рублей и в виде прав требований до 500 миллиардов 450 миллионов рублей", — говорится в документе.

Отмечается, что остальные средства должны быть переведены до 1 декабря 2023 года с учетом размера убытков Банка России от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, которые регулятор взял на санацию.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей. Правительство уже получило 50% акций Сбербанка, однако одна акция по-прежнему остается у Банка России. Регулятор пояснил, что это нужно для заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ, его планируется заключить к 10 мая.