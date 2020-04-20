МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Некоторые банки РФ рассматривают возможность оставить часть сотрудников на удаленной работе после завершения пандемии коронавируса, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Многие российские работодатели из-за коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу.

Так, в Совкомбанке, Райффайзенбанке и МКБ не исключили, что будут рассматривать вопрос об удаленной работе части сотрудников. При этом в Совкомбанке и ранее активно использовалась практика удаленной работы, например, ряд сотрудников колл-центра консультировали клиентов из дома.

"Не исключено, что лучшие практики организации удаленной работы сотрудников мы продолжим использовать и после возвращения штатного режима работы", — заявили в пресс-службе банка.

Директор по персоналу МКБ Алена Ефремова отметила, что большая часть сотрудников, несомненно, вернется к работе в офисе после нормализации эпидемиологической ситуации. При этом она назвала опыт удаленной работы полезным для банка. На текущий момент так работает порядка 45% сотрудников.

Об удачной практике такой работы рассказали и в Райффайзенбанке. Там сейчас на "удаленке" также находится примерно половина штата.

"Мы будем рассматривать возможности для расширения такой практики", — сказал управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

Тем временем МИнБанк не планирует оставлять сотрудников на удаленной работе, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. "Это был крайне интересный эксперимент, но к сожалению, очень дорогостоящий и далеко не самый эффективный. Кто-то из сотрудников воспринял удаленную работу как мини-отпуск, у некоторых обнаружились проблемы с тайм-менеджментом или просто не получается выстроить эффективно рабочий день, находясь дома в окружении семьи", — рассказала директор департамента по работе с персоналом банка Оксана Лындина.

Хотя, по ее словам, в рамках социального пакета банк может сохранить возможность гибкого графика для отдельных категорий сотрудников, "но этот вопрос будет прорабатывать несколько позже, после окончания ситуации турбулентности, в которой сейчас пребывают все компании в стране".

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что вопрос о целесообразности перевода части персонала на удаленную работу обсуждается давно, и не только в банковских кругах. И сегодня есть все необходимые технические условия для отслеживания работы сотрудников в режиме "удаленки".

"Работа из дома ряда сотрудников – отличный способ оптимизировать операционные расходы и повысить операционную эффективность за счет экономии на аренде офисной недвижимости. Для большинства банков, как и для большинства компаний, это особенно интересно в условиях сжатия процентной маржи и недополучения процентных и комиссионных доходов", — указала эксперт.