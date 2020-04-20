МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа Binance отчиталась о рекордном квартальном сжигании токенов BNB.

Как говорится в релизе, торговая площадка объяснила такое сжигание ростом трафика, а также повышенным интересом пользователей к цифровым деньгам.

В это квартальное сжигание токенов уничтожено 3 373 988 BNB, таким образом из обращения были выведены альткоины на сумму $52,5 млн.

"Сжигание отражает активность на спотовой, маржинальной, фьючерсной биржах Binance, а также в различных решениях, подразделениях и среди партнеров, которые используют BNB, с января по март. Это крупнейшее сжигание BNB как в токенах, так и в фиатной валюте", — заявляет биржа.

При этом представитель биржи отмечает, что в настоящее время наблюдается рост трафика на площадках для торговли цифровыми деньгами. По мнению компании, пользователи стали активнее интересоваться криптовалютами. У игроков стало больше времени для трейдинга: они вынуждены оставаться дома из-за ситуации с распространением коронавируса.