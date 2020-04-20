МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. За кредитные каникулы придется дорого заплатить: проценты, которые набегут во время отсрочки, надо будет погасить позже. По ипотечным кредитам к общей сумме долга может прибавиться до двух миллионов рублей.

Согласно вступившему в силу закону о "кредитных каникулах", воспользоваться правом на льготный период могут россияне, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Сумма кредита при этом не должна превышать установленную правительством планку. Так, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 4,5 миллиона рублей для Москвы, 3 млн — для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа и 2 млн для остальных регионов, потребкредитам до 250 тысяч рублей, автокредитам до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.

На время кредитных каникул заемщик освобождается от всех платежей по кредиту и даже от пеней и штрафов, начисленных за просрочку по кредиту. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту.

Но после окончания льготного периода сумма долга и срок кредита возрастут, так как во время отсрочки проценты будут начисляться и в итоге увеличат выплаты банку. Незадолго до окончания льготного периода кредитор направит заемщику новый график платежей, где он и узнает цену «бесплатной» помощи.

Согласно разъяснениям специалистов ЦБ, по ипотечным кредитам в течение льготного периода будет начисляться процент, прописанный в договоре, а по потребительским кредитами и кредитным картам на время каникул установлена льготная ставка. Ее размер равен 2/3 среднерыночной ставки по аналогичным кредитам.

«Во время льготного периода вам начислят проценты на сумму основного долга — ведь вы продолжаете пользоваться деньгами банка или кредитной организации. Эти дополнительные проценты выделят в отдельный долг (к нему приплюсуют штрафы и пени, если они у вас были еще до начала каникул). Правила погашения этого долга различаются для разных видов кредитов», — поясняет Банк России.

По кредитной карте выплатить долг надо будет в течение 720 дней (около 2 лет) равными ежемесячными платежами после окончания льготного периода. По потребительскому, ипотечному или автокредиту «каникулярный» долг нужно будет погасить уже после того, как закончатся все плановые выплаты. «Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов», — подчеркивают в ЦБ.

ОЧЕНЬ ДОРОГА ОТСРОЧКА

Аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» подсчитали, во что обойдутся кредитные каникулы среднестатистическому заемщику. В основе их расчетов данные ЦБ РФ по ипотечным кредитам, выданным банками в феврале 2020 года. Средний размер кредита – почти 2,46 млн рублей, срок по стране составляет 18 лет и 5 месяцев, средняя ставка – 8,69% годовых в рублях.

Если заемщик по графику совершит два платежа (в марте и апреле 2020 года), а затем на полгода возьмет кредитные каникулы, восстановив платежи к ноябрю 2020 года, то начисление процентов в шестимесячную паузу увеличит в последствии срок кредита на 2 года и 8 месяцев, до 21 года. Сумма переплаты вырастет на 23% или на 581 тысячу рублей.

При среднем сроке кредита в 15 лет 6 месяцев, взятом в феврале 2017 года по ставке 11,8% годовых в рублях, выход на кредитные каникулы в апреле 2020 года увеличит срок на 6 лет 9 месяцев, до 22 лет 3 месяцев. Сумма переплаты вырастет на 69% и превысит 1,45 млн рублей.

Показатели Москвы и Санкт-Петербурга выше средних по России. Если взять верхнюю планку ипотечного кредита в Москве, с которым можно обращаться в банки за каникулами (4,5 млн. рублей), получится, что переплатить надо будет уже почти 2 млн. рублей, если кредит был взят два месяца назад на 15 лет.

По автокредиту с суммой долга 600 тысяч рублей, доплатить банку надо будет около 20 тысяч рублей (если кредит был взят в феврале под 12% годовых).

Больше переплатят те, кто взял кредит недавно – так как в первые месяцы заемщик выплачивает больше процентов.

ЛУЧШЕ БЕЗ КАНИКУЛ

Как отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, сейчас, при одобрении кредитных каникул, банк не предоставит новый график платежей.

Он советует заемщикам самим позвонить в банк и попросить сотрудника кредитной организации предварительно рассчитать сумму переплаты по кредиту и рассказать, когда надо будет оплатить набежавшие проценты.

Как выяснил корреспондент агентства «Прайм», требования по этим выплатам у банков разные и могут отличаться от того, что обозначил регулятор. Например, сотрудник РН-Банка (предоставляет займы на покупку автомобилей Renault, Nissan, Mitsubishi) сообщил, что оплатить проценты за время каникул надо будет в течение трех месяцев после их окончания. Банк пришлет на три месяца скорректированный график платежей. Через три месяца график вновь будет прежний. В банке «Абсолют» затруднились предоставить информацию о графике-платежей.

Кредитные каникулы — это не подарок от государства, а лишь отсрочка по выплате долга. Причем платная. К окончанию кредитных каникул финансовая ситуация заемщика может не улучшиться, а платежи возрастут. Если требования банка не выполнить, будут неприятности – как минимум пенни и штрафы за просрочку по кредиту. Поэтому эксперты рекомендуют обращаться за отсрочкой лишь в том случае, если ситуация действительно безвыходная.