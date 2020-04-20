МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россияне за три дня подали полмиллиона заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Услуга была выведена на портал 17 апреля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля на фоне пандемии коронавируса подписал указ о допмерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Согласно документу, российским семьям в апреле-июне выплатят по пять тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

"Ежемесячную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей могут получать семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначаются на каждого ребенка. Эта мера поддержки действует в апреле–июне 2020 года, при этом подать заявление можно до 1 октября 2020 года", — уточняется в сообщении.

После подачи заявления через портал госуслуг данные передаются в Пенсионный фонд РФ, который рассматривает их в течение пяти дней. Затем в течение трех рабочих дней пособие перечисляется заявителю, отмечается в сообщении.