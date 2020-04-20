МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение снизить ставку страховых взносов российских банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) с 0,15% до 0,1%, новый уровень ставки будет применяться с третьего квартала, говорится в сообщении АСВ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор на ближайшем заседании совета директоров АСВ вынесет вопрос снижения до конца года ставки взносов банков РФ в фонд страхования вкладов до 0,1% с 0,15%.

"В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки совет директоров принял решение снизить базовую ставку страховых взносов в ФОСВ с 0,15% до 0,1% расчетной базы (среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период)", — говорится в сообщении.

Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов – с 50% до 25% и с 500% до 300% базовой ставки соответственно.

Отмечается, что новый уровень ставок будет применяться начиная с третьего квартала 2020 года.