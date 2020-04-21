МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" разработала рекомендации для банков-эквайеров и торгово-сервисных предприятий по работе с претензиями из-за непредоставления услуг на фоне коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

"Начиная с февраля, платежная система "Мир" осуществляет мониторинг ситуации и постоянно находится в диалоге с банками-участниками по вопросам диспутной работы. Нами были подготовлены и опубликованы рекомендации для банков-эквайреров и торгово-сервисных предприятий по ведению работы с претензиями, связанными с непредоставлением товаров и услуг в сложившейся ситуации", — сказали в "Мире".

В платежной системе "Мир" стандартный срок предоставления информации от банка-эквайрера и торгово-сервисных предприятий по диспутам составляет 10 календарных дней.

"Мы понимаем, что в настоящее время соблюсти такие сроки непросто. Нами был разработан и предложен банкам-участникам механизм, с помощью которого эквайреры торгово-сервисных предприятий могут получить отсрочку в 30 календарных дней на предоставление ответа по существу диспута", — добавляют в платежной системе.

Во время действия отсрочки может быть проведена дополнительная коммуникация с клиентом, направленная на урегулирование ситуации, а банк-эмитент в этот период не имеет право осуществлять дальнейшую работу по оспариваемой операции.

"По нашей информации, в настоящее время банки-участники платежной системы "Мир" не фиксируют существенного роста запросов по диспутным операциям", — указали в компании.