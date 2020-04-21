МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские банки в марте одобрили только 33,2% заявок россиян на кредиты, что на 3,5 процентного пункта меньше показателя за март прошлого года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в марте 2020 года к одобрению кредитных заявок своих клиентов банки, в целом, подходили еще более тщательно, чем в предыдущие периоды. "Положительные решения в марте 2020 года были приняты лишь по трети поданных заявок — 33,2%. Это на 3,5 процентного пункта меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36,7%, и на 1,3 процентного пункта меньше, чем в феврале 2020 года (34,5%)", — говорится в сообщении.

При этом по типам кредитов динамика доли одобрений оказалась разнонаправленной. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля одобрения в марте 2020 года сократилась в сегментах необеспеченных кредитов (потребкредиты и кредитные карты) и автокредитов — на 3,3 и 8,8 процентных пункта. В то же время в ипотечном кредитовании уровень одобрения, напротив, вырос — на 3,7 процентного пункта. Динамика доли одобрений в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем также носила разнонаправленный характер. Так, если в сегментах необеспеченных кредитов и ипотеки уровень одобрения за последний месяц снизился (на 1,8 и 1,7 процентных пункта соответственно), то в автокредитовании он, наоборот, вырос — на 3,5 процентного пункта.

В марте 2020 года самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях, а также в Удмуртии (36,9%) и Карелии (36,8%). Самая низкая доля одобрений кредитов этом месяце была зафиксирована в Ингушетии (22,7%) и Карачаево-Черкессии (22,9%), Кабардино-Балкарии (23%), а также Северной Осетии (25,1%) и Дагестане (25,6%).

При этом самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года продемонстрировали Калининградская область (-6,3 процентного пункта), Мордовия (-5,8 процентного пункта), Удмуртия (-5,8 процентного пункта) и Чечня (-5,5 процентного пункта), а также Хакасия (-5,4 процентного пункта). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 3,4 и 3,7 процентных пункта соответственно.

"Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже достаточно продолжительное время — не менее 1,5-2 лет. К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Поэтому сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах", — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Он также отметил, что существенное влияние на динамику уровня одобрения банками заявок в марте текущего года оказали распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире.