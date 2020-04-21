МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 716,2 миллиарда рублей при лимите размещения средств в 650 миллиардов, сообщил регулятор.

В аукционе приняло участие 218 кредитных организаций.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,39% до 6% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 650 миллиардов рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,95% годовых, средневзвешенная ставка — 5,88% годовых.