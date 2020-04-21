МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка ВТБ на отметке "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг банка подтвержден на уровне "A-3".

"Подтверждение отражает наше мнение о том, что в течение следующих 12-18 месяцев ВТБ абсорбирует ожидаемое увеличение кредитных расходов, связанных с экономическим спадом в России после вспышки COVID-19 и снижением мирового спроса на нефть, без существенного ухудшения его кредитного профиля", — говорится в сообщении.

S&P прогнозирует снижение прибыли ВТБ на 10% по итогам текущего года, но также полагает, что банк обладает сильным профилем и занимает устойчивую рыночную позицию, что поможет ослабить негативное влияние коронавируса на выручку. А выполнение рекомендаций ЦБ о сокращении или отмене выплаты дивидендов окажет поддержку капитальной базе кредитной организации в 2020-2021 годах, добавляет агентство, полагая, что банк откажется от выплаты дивидендов за 2019 или 2020 год.

Кроме того, оно считает, что ВТБ получит необходимую государственную поддержку в случае необходимости.

S&P также отмечает, что положительное рейтинговое действие в ближайшие год-полтора маловероятно и зависит от рейтингового действия в отношении России и улучшения капитализации самого ВТБ.