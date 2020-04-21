МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга, пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

Термин "вертолетные деньги", или "деньги с вертолета", родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США и Япония.

"Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать три триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет ограничений, связанных с объемом долга, у нас он составляет 15% ВВП. Мы в этом смысле одна из самых благополучных стран в мире", — сказал Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Банкир отметил, что если брать во внимание только этот фактор, то страна могла бы совершенно спокойно 20% ВВП направить на "вертолетные деньги". "Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры", — объяснил Греф.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуальна.