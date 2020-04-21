МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Совокупный объем кредитов по программе беспроцентного кредитования на выплату зарплаты может составить до 350 миллиардов рублей, говорится в материалах опубликованных на сайте правительства РФ.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии было принято решение распространить действие этой программы на средний и крупный бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей.

"Для поддержания занятости запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Для того чтобы банки более оперативно предоставляли такие кредиты, принято решение о выдаче гарантий по ним от госкорпорации ВЭБ.РФ на 75% всей суммы. Совокупный объем кредитов может составить до 350 миллиардов рублей", — следует из материалов правительства.